[VIDEO] Tânăra drogată care s-a răsturnat în giratoriul de la Dedeman a fost reținută O tanara de 28 de ani a fost reținuta dupa ce s-a urcat bauta și drogata la volan și a fost un adevarat pericol public pe șoselele aradene. Femeia nu a oprit la semnalele polițiștilor și a trecut orașul de la Boul Roșu și pana in giratoriul de la Dedeman, fara a respecta nici o […] The post [VIDEO] Tanara drogata care s-a rasturnat in giratoriul de la Dedeman a fost reținuta appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

