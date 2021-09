Stiri pe aceeasi tema

- Ion Agarbiceanu a fost un scriitor, ziarist si prozator roman, adept al samanatorismului, parlamentar, academician, canonic si protopop unit al Clujului. A fost tatal fizicianului Ion I. Agarbiceanu.Ion Agarbiceanu s a nascut pe 12 septembrie 1882 la Cenade, Comitatul Alba de Jos, Austro Ungaria si…

- Un bust reprezentand pe regele Decebal a fost inaugurat saptamana trecuta in Piata Centrala din Edinet, Republica Moldova. Statuia a fost binecuvantata de Preasfintitul Parinte Antonie, Episcop de Balti. „In acest spatiu avem nevoie de aceste monumente pentru ca avem cu totii nevoie sa descoperim…

- Freddy Stauber, artistul nascut in Lugoj care traiește de cateva decenii in Germania lanseaza cartea “Aș putea oare deveni muzician…?!”, iar cu aceasta ocazie muzicianul va susține și doua concerte in orașul sau natal. Nascut in 27 aprilie 1958 Freddy Stauber a facut cunoștința cu magia muzicii inca…

- Nascut la Cluj in 1 martie 1853, intr-o familie de nobili unitarieni secui, Pakei Lajos, a fost admis inițial la Universitatea Tehnica din Budapesta, dar din 1876 a fost primit la Academia de Arte Frumoase din Viena.

- Inițiativa de suflet la Aiud: turneu caritabil pentru Florin Hidișan Momentele dificile prin care trece fostul fotbalist Florin Hidișan (39 de ani) a mobilizat lumea fotbalului din Alba, ce a sarit imediat in ajutorul mijlocașului ce a trecut pe la Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Performanța Ighiu și…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat vineri ca autoritațile bulgare au revizuit condițiile de intrare in țara, in contextul pandemiei de Covid-19. Astfel, romanii vor putea intra in Bulgaria doar cu pașaportul sau cartea de identitate, fara alte documente. Potrivit MAE, noile masuri se aplica pana…

- Persoanele cu handicap ireversibil vor beneficia de certificate de handicap cu valabilitate nelimitata și nu vor mai trebuie sa se prezinte la reevaluari periodice pentru eliberarea acestor documente, prevede un proiect de lege inițiat de doi parlamentarii USR PLUS. Inițiativa legislativa a fost adoptata…

- USR-PLUS propune sa nu ne mai fie trecute adresele de domiciliu pe carțile de identitate, aspect care ar genera „o participare la vot mult mai flexibila și mult mai fireasca”, a anunțat copreședintele partidului Dan Barna. „Un alt element important pe care-l vom discuta la coalitie si-l vom propune…