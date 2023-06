Stiri pe aceeasi tema

- Alerta meteo nowcasting emisa de ANM pentru 3 județe. Vom avea parte de averse și descarcari electrice in Brașov, Vrancea și Bacau. Valabil de la : 24-06-2023 ora 15:10 pana la : 24-06-2023 ora 16:15In zona : Județul Brasov: Brașov, Sacele, Rașnov, Predeal, Tarlungeni, Ghimbav, Cristian;Se vor semnala…

- Primarul orasului Victoria, Camelia Bertea , impreuna cu viceprimarul Cristian Iosipescu si senatorul Irineu Darau, au primit vineri, vizita ambasadoarei Franței, Laurence Auer. In cadrul vizitei, ambasadoarei Franței impreuna cu cei trei au mers la Spitalul Orașenesc din oras, unde au discutat despre…

- Spitalul Municipal Sacele va primi peste cinci milioane de lei pentru preventia si combaterea infectiilor nosocomiale. Un proiect al Spitalului Municipal Sacele, pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale a fost inclus pe lista de finanțari prin PNRR . Potrivit primarului municipiului Sacele, Virgil…

- Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Brașov – Sectia 2 Politie au reușit prinderea unei persoane banuite de comiterea unui furt din magazin. Astfel, in cursul lunii martie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta la acel moment ar fi sustras un laptop dintr-un…

- Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav se deschide pentru brașoveni in zilele de 10 și 11 iunie. Astfel, locuitorii din județ au ocazia sa viziteze terminalul de la Ghimbav. De asemenea, oamenii vor avea parte și de cateva surprize. In cele doua zile pe Aeroportul de la Ghimbav vor avea loc spectacole…

- Compania Naționala de Construcții (CNI) SA a scos la licitația construirea unei crese medii V1 – combustibil gazos, pe str. Rușcuței nr. 15, sat Harman. Capacitatea este pentru 60-70 de copii. Valoarea estimata este de 10.963.572,14 lei fara TVA, compusa din: – Cheltuieli pentru proiectare și asistența…

- Numarul ucrainenilor care au intrat in Romania din 10 februarie 2022, inclusiv in perioada pre-conflict a ajuns foarte aproape de 4 milioane, indica datele Politiei de Frontiera, citate de News.ro. ,,In data de 13.04.2023, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile…

- Dan Alexa isi doreste enorm sa castige seria de play-out, astfel ca maine, meciul cu Unirea Constanta va fi tratat cu extrem de mare seriozitate. Conform antrenorului stegar, chiar daca partida pare una usoara la prima vedere, vrea ca toti jucatorii sa fie motivati si concentrati. Antrenorul brasovenilor…