Sambata seara, pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia s-a desfașurat concursul de compoziție și interpretare la Festivalul Național de Muzica Folk „Ziua de Maine”, ediția a XV-a, dar și primul concert al evenimentului. Secțiunea de concurs are ca scop lansarea tinerelor talente in muzica folk. S-au putut inscrie concurenți cu varsta […] Citește VIDEO: Prima seara de concert la Festivalul Național de Muzica Folk „Ziua de Maine” Alba Iulia. Programul de astazi in Alba24 .