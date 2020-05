Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor IPS Pimen este inmormantat, vineri, la Manastirea Sihastria Putnei, slujba fiind oficiata de Mitropolitul Teofan, IPS Teodosie si PS Damaschin Dorneanul, impreuna cu un sobor de preoti. La slujba, in mod neașteptat, a asistat și Nicolae, fostul principe al Romaniei, nepotul Regelui Mihai. De altfel, in cuvantarea sa, IPS Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei i s-a adresat cu apelativul ”Alteța Sa Regala”,deși Nicolae nu mai are titlu princiar. Nicolae a fost alaturi de bunicul sau și in aprilie 1992, la slujba de Paști, cand suveranul Romaniei a fost…