- „Aceasta este o discutie a premierului care a anuntat ca va avea o discutie cu presedintele PSD. In ce ma priveste pe mine, eu cred ca PNRR este rodul unei consultari ample care a fost facuta in societatea romaneasca, consultare la care au participat practic aproape orice actor important din societate,…

- “Dezvoltatorul Forty Management a finalizat selectia internationala pentru componenta hoteliera a Central District Lagoon City din Bucuresti, care va include 160 de camere si 100 de apartamente in regim hotelier. Proiectul va fi o dezvoltare mixta de mari dimensiuni, avand o componenta rezidentiala…

- Un proiect de lege depus la Parlament ar putea simplifica birocrația când vine vorba de înmatricularea și înregistrarea automobilelor. Inițiativa legislativa propune ca înmatricularea si înregistrarea vehiculelor sa aiba loc într-o singura zi si într-un singur…

- Deputatul PLUS Bacau Cristian Ichim s-a intalnit cu Pieter Bult, reprezentant UNICEF in Romania. Intr-un comunicat de presa, parlamentarul bacauan a susținut ca discuțiile s-au orientat catre serviciile oferite de UNICEF in Romania și mai ales in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) de la Strasbourg a hotarat joi ca vaccinarea obligatorie este legala și este necesara in societațile democratice. Vaccinarea obligatorie este „necesara intr-o societate democratica”, considera Curtea Europeana a Drepturilor Omului, sesizata de parintii unor…

- Hotelierii cer autoritatilor reducerea considerabila a taxelor sau anularea lor in perioada 2021-2025, precum si stimulente fiscale pentru investitiile noi, potrivit agerpres.ro. Intr-un manifest adresat premierului Florin Citu, presedintilor celor doua Camere ale parlamentului, Anca Dragu si Ludovic…

- Pandemia a afectat serios viața copiilor. Un raport UNICEF vorbește despre regres la aproape toți indicatorii cheie. A crescut numarul copiilor infometați, abuzați, afectați de anxietate, care traiesc in saracie ori sunt forțați sa se casatoreasca. In același timp, a scazut accesul lor la educație,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta va fi discutat azi in Parlament. Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care Romania ar urma sa primeasca 30 de miliarde de euro de la Comisia Europeana, ajunge azi in parlament. Pentru inceput, acesta va fi prezentat in comisia de resort, unde ministrul…