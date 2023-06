Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer caruia i s-a facut rau a murit, pe marginea drumului, dupa ce a coborat din masina si a ramas inconstient. Evenimentul a fost... The post Tragedie pe DN1, dupa ce unui barbat i s-a facut rau la volan și avea sa moara pe marginea drumului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- UPDATE: Fetita de 10 ani, acrosata de un sofer in timp ce mergea pe marginea drumului, a murit in ciuda eforturilor medicilor. Stirea initiala: O fetita de 10 ani se zbate intre viata si moarte dupa ce a fost lovita de o masina in localitatea Dragoesti din Valcea. Potrivit ISU, copilul este inconstient,…

- Accident la Sebeș: un șofer a intrat cu mașina intr-un copac de pe marginea drumului. Ce au descoperit polițiștii Un barbat din Sebeș s-a ales cu dosar penal in urma unui accident petrecut in municipiu. Acesta a ajuns cu mașina intr-un copac, iar polițiștii au descoperit ca barbatul avea permisul anulat…

- Imagini sfașietoare cu un ciobanesc german, spanzurat pe marginea drumului. O femeie a gasit cadavrul langa Stejareni, comuna Lozova și a anunțat ca este pe urmele raufacatorilor. Oamenii legii s-au autosesizat.

- In urma cercetarii de la fața locului, a fost identificat un barbat de 30 de ani, din Dieci, la volanul unui autoturism rasturnat, la km. 55+456 metri, la aproximativ 15 metri de partea carosabila, intr-o zona cu vegetație.Conform concluziilor echipei medicale de la fața locului, barbatul ar fi decedat…

- Politistii din Arad au intervenit, vineri, in urma unei sesizari, dupa ce o masina a fost observata rasturnata la marginea drumului, in zona localitatii Voivodeni. Soferul care se afla in masina decedase in urma cu 12 ore. Autopsia va stabili exact cauza decesului.”In ziua de 24 martie, politistii…

- Imagini virale pe TikTok cu casa devastata de o tanara care și-a ținut majoratul intr-o locație inchiriata. Spre disperarea proprietarului, semnele unei petreceri salbatice au lasat ramas in urma, scrie ro-viral.video. Omul disperat de ceea ce a gasit in casa inchiriata a filmat dezastrul și a postat…

- Imagini haioase s-au viralizat pe TikTok. Acestea sunt surprinse chiar intr-o comuna din Romania unde cineva a construit o casa prin a carei acoperiș trece un stalp de electricitate, relateaza ro-viral.video. Internauții au lasat sute de comentarii haioase și nimeni nu iși explica cum a putut fi aprobata…