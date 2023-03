Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit, luni dimineața, la un accident rutier petrecut pe strada Borhanciului. Patru oameni au fost raniți in urma coliziunii dintre doua autovehicule. In accident au fost implicate doua autoturisme. Din fericire, nu au existat persoane incarcerate.Patru barbați cu varste cuprinse intre 30 și 51 de ani au primit ingrijiri medicale din partea echipajelor SAJ. Cu toții sunt conștienți și cooperanți. La misiune iau parte doua autospeciale cu modul de descarcerare și doua ambulanțe SAJ. Cauza accidentului este in curs de stabilire. Știre in curs de…