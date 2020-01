Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui cascador care a murit dupa ce a cazut in gol, de la o inalțime de 20 de metri, in timpul filmarilor pentru serialul horror "The Walking Dead: Invazia zombi" a primit despagubiri de 8,6 milioane de dolari, in urma unui proces intentat companiei AMC Network, informeaza Reuters, potrivit…

- Julia Chelaru, in varsta de 43 de ani și Bogdan Jianu au divorțat in mare secret, dupa 17 ani de relație. Artista nu a stat prea mult singura și și-a gasit alinarea in brațele lui John, barbatul alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de un an.Julia și John formeaza un cuplu…

- Parinții încearca de cele mai multe ori sa îi lase pe copii sa creada în Moșu, sa pastreze acea doza de inocența și de magie pentru cât mai mult timp. Așa ca darurile sunt ascunse bine și puse în papucii lasați la ușa sau sub bradul frumos decorat. Problema apare însa…

- Cristina Ich a devenit mama unui baiețel perfect sanatos, iar recent, vedeta a primit inelul de la iubitul ei, Alex Pițurca. Cu toate astea, proaspata mamica nu se vede prea curand mireasa și am aflat și motivul. Pentru cei care așteptau vestea cum ca Alex Pițurca și Cristina Ich se vor casatori, iata…

- Cunoscut ca un om caruia ii place ca jucatorii pe care ii plateste sa fie implicati in relatii sentimentale serioase, Gigi Becali are de ce sa fie mandru. Chiar daca are doar 20 de ani, portarul Andrei Vlad are o partenera pe care o iubeste nebuneste. Recent, goalkeeper-ul si-a rasfatat iubita de mama…

- Star pe gazon, Dennis Man (21 de ani) impresioneza si in afara terenului de fotbal. Implicat intr-o relatie sentimentala cat se poate de serioasa, jucatorul de la FCSB stie cum se face o femeie fericita. „Perla” lui Gigi Becali e gata sa-i faca iubitei sale un super-cadou.

- Un adolescent a fost desfigurat dupa bataia primita de parinții iubitei sale, care nu sunt de acord cu relația lor. I-au rupt mai mulți dinți și picioarele. Mai mult, martorii susțin ca ar fi incercat sa-l inece intr-un rau.