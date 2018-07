Mircea Rednic (56 de ani) se intoatrce in fotbal, dupa o pauza de cinci luni! Recent, „Puriul” a batut palma cu oficialii clubului saudit Al Faisaly, pentru un contract valabil un an. In aceasta perioada, antrenorul roman urmeaza sa fie platit regeste: 1,4 milioane de euro. Hotarat sa faca treaba buna in Golf, acolo unde ii va avea „dusmani” pe Marius Sumudica, „principal” la Al Shabab, si pe Daniel Isaila, cel care o pregateste pe Al Hazm, tehnicianul si-a inceput treaba intr-un loc mai putin obisnuit.