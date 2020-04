Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a obtinut luni unda verde de la parlament pentru a legifera prin ordonante in cadrul unei stari de urgenta pe perioada nedeterminata, pe care opozitia o considera "disproportionata" in lupta impotriva noului coronavirus, relateaza AFP.In Ungaria, dar si in strainatate,…

- Fostul preot Cristian Pomohaci a fost amendat de politisti cu 5.000 de lei pentru a incalcat masurile de prevenire a raspandirii infectiei cu noul coronavirus, prevazute in ordonanta militara nr.2/2020.Cristian Pomohaci a ieșit cu mai mulți tineri pe dealul din localitatea mureseana Moșuni,…

- Atacantul lui Getafe, Deyverson, a incalcat regulamentul de autoizolare și a parasit, impreuna cu iubita sa, locuinta. Deyverson era cat pe ce sa primeasca o amenda in valoare de 600 de euro potrivit mediafax.Deyverson, jucatorul celor de la Getafe, a dezvaluit ca a fost aproape de a primi…

- Preotul Dan Damaschin a spus, luni seara, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS ca epidemia de coronavirus este o incercare de la Dumnezeu, asemeni celor din trecut, pentru a ne indrepta spre credința.”In istorie omenirea a fost incercata in multe feluri, dar cand oamenii au conștientizat…

- Diseara, de la 21.00, vom analiza alaturi de Cristian Diaconescu, Ion M Ionita, Dan Dungaciu, Stefan Ciochinaru și Dan Bucura care sunt prioritațile guvernelor afectate de Coronavirus și cum trebuie sa raspundem cu toții comandamentului starii de urgenta! Vom avea corespondente din Italia, Spania, Marea…

- Ludovic Orban a avut, marți seara, in plina ședința de Guvern, o ieșire violenta la adresa primarului Gabriela Firea, pe care a numit-o ca facand parte dintr-un grup de ”neispraviți”. Orban a fost deranjat de faptul ca Firea a anunțat noi cazuri de coronavirus in București intr-o postare pe Facebook,…

- Are bani, e celebru si nu se fereste sa incalce legea! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu un greu din fotbalul romanesc in timp ce isi facea de cap in Bucuresti.

- Obisnuita sa duca o viata de huzur, in care rasfatul este la ordinea zilei, Alexandra Becali nu tine cont de lege. Recent, fiica „Razboinicului Luminii” a incalcat prevederile Codului Rutier, de dragul unui moft. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!