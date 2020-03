Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Patronala a Retailerilor din Romania a cerut public inchiderea marilor centre comerciale din Romania, din cauza pandemiei de coronavirus. AFI Cotroceni si-a redus orarul de functionare pana la ora 20:00, dar a ramas deschis in continuare. Iar oamenii continua sa vina la shopping. Langa intrarea…

- „Aici se plange și se sufera. Toți. Din aceasta situație vom putea ieși numai impreuna, ca omenire intreaga.” De aceea trebuie „sa il privim pe celalalt cu spirit de solidaritate” și sa ne comportam in consecința. Papa Francisc urmarește cu ingrijorare evoluția urgenței coronavirus. Insa la telefon,…

- Izolarea in casa, din cauza epidemiei de coronavirus, trage si un alt semnal de alarma: mai putina miscare, mai multe kilograme. "Izolarea necesita un sacrificiu in plus: Mai putina mancare", recomanda nutritionista Clotilde Vazquez, care avertizeaza totodata ca "frica ingrasa", relateaza EFE, citata…

- Dintr-o data, ne gasim in situația in care o mare parte din viața noastra se petrece online. Niciodata lumea nu a mai fost atat de conectata ca acum, iar abilitațile noastre de a comunica, socializa, lucra și tranzacționa online nu au fost niciodata atat de expuse sau de necesare. Deși capacitatea de…

- In Olanda, oamenii socializeaza in parcuri sau pe marginea canalelor, s-au format cozi uriase in fata magazinelor care vand marijuana și doar strainii se autoizoleaza din cauza virusului. In Miami, plajele au fost pline inainte ca autoritatile sa le inchida, anunța MEDIAFAX.Desi 150 de oameni…

- „Traim aici de 20 de ani, lumea ne apreciaza, trebuie sa ajutam", sunt cuvintele unui roman plecat la munca in Italia și care a reușit, prin forțele proprii, sa-și deschida propria afacere, o brutarie. In vreme de coronavirus, cand toata țara se afla in carantina, Laurențiu produce in continuare paine.…

- Italia este cea mai afectata țara europeana de pandemia provocata de coronavirus. Acest lucru nu a speriat-o pe o prostituata romanca. Femeia a fost denunțata pentru ca nu a respectat normele impuse de guvernul italian impotriva COVID-19, informeaza gazetaromaneasca.com.La distanța de cateva ore, carabinierii…

- Maștile au fost primele produse care au disparut de pe rafturi, apoi gelurile și spray-urile dezinfectante, scrie CNN. Pe masura ce temerile legate de coronavirus continua sa ia amploare în întreaga lume, au aparut imagini cu rafturile supermarketurilor complet golite de hârtie igienica.Citește…