​VIDEO Palmeiras a câştigat Copa Libertadores, după ce a înscris în minutul 90+8 ​Echipa braziliana de fotbal Palmeiras Sao Paulo a cucerit Copa Libertadores, dupa ce a învins dramatic o alta echipa braziliana, Santos FC, cu 1-0 (0-0), sâmbata, pe Stadionul Maracana din Rio de Janeiro, informeaza Agerpres.

Palmeiras, antrenata de portughezul Abel Ferreira, care a disputat a cincea sa finala în cea mai importanta competitie intercluburi din America de Sud, s-a impus prin golul marcat de Breno Lopes ('90+8), cu capul, din centrarea lui Rony. Antrenorul echipei din Santos, Cuca, a fost eliminat chiar înainte ca Palmeiras sa marcheze golul victoriei. \uD83D\uDE4C… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

