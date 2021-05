Stiri pe aceeasi tema

- Culturile agricole arata bine la ora actuala chiar daca unele lucrari au fost intarziate din cauza ploilor abundente si a frigului, iar estimarile sunt foarte bune, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Acum, din fericire, culturile agricole arata bine,…

- Romania nu va intra intr-o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, care a afirmat ca, totuși, ne confruntam cu o criza a carnii de porc, din cauza pestei porcine africane. „Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara,…

- Pesta porcina africana produce pagube prea mari economiei romanesti, pentru ca romanii sa mai plece urechea la falsa voastra ingrijorare pentru taranul roman, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la dezbaterea motiunii simple depuse de PSD impotriva sa. "In trei…

- Romania pierde, anual, un miliard de euro din cauza modului bolnavicios in care a fost pastorita agricultura de catre guvernarea PSD, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple cu titlul "Agricultura Romaniei…

- Legumicultorii care vor cultiva ardei, castraveti, tomate, varza si vinete in spatii protejate vor putea primi in acest an un ajutor de minimis de 2.000 de euro/1.000 metri patrati, plafonul total alocat pentru sustinerea legumelor in spatii protejate fiind de 150 de milioane de lei, a anuntat, marti,…

- Ajutorul National Tranzitoriu (ANT) va fi mai mic in acest an, pentru ca bugetul pe care l-am avut la dispozitie a fost redus in 2021, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Ajutorul National Tranzitoriu sau subventia mica,…

- Suma alocata pentru investitii in exploatatii agricole in perioada de tranzitie 2021-2022, de 760 de milioane de euro, este una ambitioasa, dar necesara, pentru a putea corecta acel deficit al balantei comerciale, care a crescut in ultimii ani, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros a dat din nou dovada de o lipsa crasa de bun simț și viziune administrativa. In viața mea nu am vazut un management mai prost și mai falimentar, dar sa pui sub risc viața fermierilor și a agriculturilor (inclusiv a legumicultorilor) deja este un atentat la siguranța…