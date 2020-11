Stiri pe aceeasi tema

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat luni solicitarea PSD de a-l invita pe premierul Ludovic Orban in data de 9 noiembrie in Parlament pe tema proiectului bugetului de stat pe 2021. Ședința plenului Camerei in care va fi prezent șeful guvernului a fost programata pentru lunea viitoare,…

- Premierul Ludovic Orban spune, luni, ca va da curs invitației de a se prezenta in fața Parlamentului pentru a prezenta un raport referitor la stadiul elaborarii bugetului de stat pe anul viitor. „Normal ca,...

- Liderul deputaților PSD, ALfred Simonis, considera ca nu ar fi oportun ca moțiunea de cenzura „Guvernul PNL – De la Pandemie la pande-mita generalizata” sa fie dezbatuta și votata in alta sesiunea parlamentara și ca „a discuta despre o noua moțiune e mult prea devreme”. „Aceasta moțiune a fost depusa…

- Foto: Timi Slicaru UPDATE Liderul PSD, Marcel Ciolacu, susține ca a fost o strategie de a nu se face cvorum pentru ca moțiunea de cenzura sa nu fie votata. El nu exclude ca PSD sa depuna o noua moțiune in sesiunea Parlamentului care incepe marți. ”A fost o strategie de a nu se face cvorum, de a nu se…

- Ludovic Orban va prezenta, de la ora 13.00, in ședința comuna a celor doua camere ale Parlamentului un raport detaliat pentru gestionarea pandemiei, inceperea școlii și organizarea alegerilor, invitația fiind adresata de președinții Camerei Deputaților și Senatului. Premierul Ludovic Orban va prezenta…