Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, referitor la recomandarea Comisiei Europene, ca in Romania slujbele religioase se pot desfasura respectand masurile de protectie sanitara. "Stiti foarte bine ca slujbele, in Romania, se pot desfasura, sigur respectand masurile de protectie sanitara, conditiile, reglementarile stabilite, adica pastrarea distantei, obligatia purtarii mastii, dezinfectia, toate masurile care nu sunt complicate. Deci slujbele se desfasoara", a afirmat Orban, intrebat in legatura cu recomandarile facute de CE pentru perioada de Craciun. El a adaugat ca trebuie redus cat mai…