- Un autovehicul a lovit vineri dupa-amiaza mai multe persoane intr-un cartier din Manhattan unde avea loc o manifestatie a militantilor ''Black Lives Matter'', au anuntat politia si media locale, fara a preciza daca este vorba de un accident sau un act voluntar, transmite agerpres.ro.

- Vedeta braziliana a echipei PSG, Neymar, a postat pe Twitter un mesaj antirasist, dupa incidentul de marti seara, de la partida dintre echipa sa si turcii de la Istanbul Basaksehir, din Liga Campionilor. Brazilianul a postat o fotografie cu pumnul ridicat, cu textul ''Black Lives Matter'',…

- Un barbat a fost arestat de politie dupa ce automobilul pe care il conducea a lovit, miercuri seara, o sectie de politie din nordul Londrei, informeaza Reuters si DPA, potrivit AGERPRES.Politia metropolitana londoneza a mentionat ca incidentul a avut loc cu putin timp inainte de ora locala…

- Sute de manifestanti s-au adunat in fața Casei Albe, in Black Lives Matter Plaza, dupa ce o mare parte din zona a fost baricadata de autoritati inainte de noaptea alegerilor. Simpatizanții mișcarii Black Lives Matter s-au adunat in numar mare in mai multe orașe din SUA, pentru a protesta fața de posibila…

- O investigație demarata în Statele Unite a descoperit ca foști și actuali angajați ai Aeroflot Airlines, compania naționala de transport aerian rusa, au ajutat la introducerea de produse electronice furate în valoare de 50 de milioane de dolari în Rusia, relateaza Business Insider.Ancheta…

- Spiritele s-au incins aseara in localitatea Ariniș. Marul discordiei nu este altceva decat fotoliul de primar al comunei. Unul din candidații la Primarie s-a trezit in fața blocului cu primarul, viceprimarul, un consilier și un alt candidat pentru Consiliul Local Ariniș. Incidentul s-a petrecut in jurul…

- Un tanar din Canada este acuzat de conducere periculoasa, dupa ce un polițist l-a oprit pe o autostrada din Alberta, intrucat mașina Tesla Model S, care rula cu 150 km/h parea ca se conduce singura, informeaza BBC. Evenimentul rutier s-a petrecut in luna iulie.Polițiștii fusesera sesizați telefonic…