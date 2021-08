Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de amploare a fost observat de pompierii romani care intervin in regiunea Attica din Grecia. Autoritațile elene au trimis la fața locului toate mijloacele de intervenție romanești pentru stingerea incendiului care s-a extins deja la mai multe case, transmite Inspectoratul General pentru…

- Fortele si echipajele romane de pompieri aflate in Grecia vor fi dislocate in doua zone distincte – Kryftes si Vilia, dupa ce, duminica, au actionat in Attica, unde incendiul nu se mai manifesta cu flacara deschisa, iar misiunile ce le-au fost alocate sunt in principal de supraveghere, monitorizare…

- La 12 zile de cand Grecia se lupta cu incendii de vegetație nemaivazute, autoritațile elene au inceput sa evalueze pagubele provocate de flacarile care au devastat zone imense de padure, au distrus case și au forțat mii de persoane sa fuga din locuințele lor, scrie Reuters. Peste 56.000 de hectare au…

- Sute de persoane au fost evacuate din Evia (la 200 de km est de Atena), a doua insula ca marime a Greciei, unde mii de hectare de pini au fost distruse de flacari si care continuau duminica sa arda.Un numar de 263 de pompieri greci, ajutati de 66 de vehicule si de 200 de colegi veniti din Ucraina si…

- Infern in Grecia din cauza incendiilor de vegetație! Mii de oamenii au fost nevoiți sa iși paraseasca locuințele, inclusiv in miezul nopții, doar pentru a scapa cu viața din flacarile mistuitoare care distrug tot ce le sta in cale. Pompierii, avioanele și elicopterele se lupta neincetat sa stinga focul,…

- Incendiile salbatice s-au reaprins in jurul Atenei, iar pompierii duc o lupta crancena pentru a opri avansarea lor spre zonele locuite din capitala Greciei. Un nor masiv de fum intunecat s-a ridicat deasupra capitalei grecești, locuitorii au fugit din suburbii, solicitanții de azil au fost evacuați…

- Autoritatile din Grecia au cerut locuitorilor Atenei sa ramana in case si sa tina geamurile inchise, miercuri, dupa ce incendiile de padure care au izbucnit in nordul orasului au acoperit cerul cu un strat gros de fum negru, relateaza Reuters.

- Autoritatile din Grecia au interzis de sambata muzica in restaurante si baruri si au restrictionat circulația pe timpul nopții pe populara insula de vacanta Mykonos, din cauza unui „ingrijorator focar local” cu COVID, transmite Reuters, citata de Agerpres . Potrivit ministerului pentru protectie civila,…