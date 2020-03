Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante a anuntat ca se pregateste pentru scenariul in care aproape un milion de romani vor fi trimisi in șomaj tehnic in Romania din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. Ministrul de Finanțe estimeaza ca aceasta criza sa aiba varful in aprilie, iar apoi, pana in iulie, lucrurile…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, despre starea de urgenta Foto: gov.ro. Starea de urgenta este necesara pentru a lua cele mai bune masuri pentru gestionarea efectelor crizei de coronavirus - a precizat cu puțin timp în urma pentru Radio România Actualitați, șeful Cancelariei…

- Coronavirus in viata vedetelor. Ce decizii au luat! Nici vedetele nu sunt scutite de teama care impanzeste in aceasta perioada intreg mapamondul. iata ce decizii au luat in plina pandemie de Coronavirus! Vezi aceasta postare pe Instagram Cred ca cel mai important in aceasta perioada este sa ne purtam…

- Aproximativ 86% dintre hotelieri considera ca epidemia de coronavirus constituie o amenintare reala pentru turismul intern, in conditiile in care hotelierii au inregistrat deja un numar considerabil mai mic de rezervari pentru lunile martie si aprilie, iar in ultima saptamana s-au inregistrat si…

- Ingrijorarea de infectare cu noul coronavirus devine tot mai acuta in randul oamenilor de pretutindeni, iar vedetele nu fac nici ele exceptie si iau masuri preventive impotriva infectiei cu 2019-nCoV. Celebrul modelul international Naomi Campbell, cunoscuta pentru „razboiul” declarat microbilor, a fost…

- Un barbat in varsta de 70 de ani din provincia Hubei s-a infectat cu coronavirus, dar a prezentat simptome abia dupa 27 de zile, ceea ce inseamna ca perioada de incubatie ar putea fi mult mai mare decat cele 14 zile luate in considerare pana acum, relateaza Reuters.