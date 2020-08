Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- Momentul exploziei devastatoare din Beirut a fost surprins pe film de un cameraman care filma o mireasa în ziua nunții, pe o strada din capitala Libanului. În imagini apare tânara zâmbitoare și fericita ca peste doar câteva secunde suflul exploziei aproape ca o…

- Doua explozii uriase in portul din Beirut au distrus marti cartiere intregi in capitala Libanului și s-au soldat cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, a anuntat miercuri Crucea Rosie libaneza, informeaza AFP si Reuters. Capitala libaneza este un oras devastat, cu zeci de masini avariate…

- O explozie puternica a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului. Cel puțin 78 de persoane au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri. Chiar și la 4 km de epicentrul deflagrației, cladirile au fost avariate, iar strazile s-au umplut de cioburi…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Cel putin zece persoane au murit in explozia puternica ce a zguduit marti capitala Libanului si care s-a produs in zona portului, potrivit unor surse medicale si de securitate citate de Reuters.Zece persoane decedate au fost transportate la spitale din Beirut, potrivit unei surse medicale…

- UPDATE – Zeci de oameni au fost raniti in urma unei explozii de origine necunoscuta in portul Beirut, o parte dintre ei fiind ingropati sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale…

