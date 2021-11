Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de investigații criminale au identificat și saltat de acasa principalii banuiți in cazul unui furt din locuința, doi tineri de 22 și 25 de ani, in urma unor descinderi care au avut loc in aceasta dimineața in municipiul Focșani. „Din cercetari a reieșit ca, in noaptea de 27/28 august a.c.,…

- La data de 10 noiembrie 2021, politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Aiud, au efectuat 5 perchezitii, toate in județul Alba, la domiciliile unor persoane banuite de furturi din locuințe.Din…

- FOTO VIDEO| PERCHEZIȚII in județul Alba, la persoane banuite de furturi din locuințe: Au luat obiecte de aproape 50 000 de lei din 12 locuințe PERCHEZIȚII in județul Alba, la persoane banuite de furturi din locuințe: Au luat obiecte de aproape 50 000 de lei din 12 locuințe In aceasta dimineata, politistii…

- VIDEO PERCHEZIȚII in Alba: Mai multe persoane ar fi furat din 12 locuințe, bunuri și bijuterii in valoare de 50.000 de lei In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 5 perchezitii la persoane banuite de furturi din locuințe. In cursul anului 2021 ar fi sustras bunuri in valoare de 50.000 de…

- Polițiștii din cadrul Poliției orașului Luduș au efectuat in cursul zilei de joi șapte percheziții domiciliare intr-un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism. Trei persoane au fost reținute, pentru 24 de ore. La data de 21 octombrie, politistii de investigații criminale din…

- Politistii ialomiteni au descins, miercuri dimineata, la locuintele a 21 de persoane banuite de comiterea mai multor furturi din societati comerciale, zece dintre acestea fiind conduse la sediul politiei cu mandate de aducere, informeaza IPJ Ialomita, potrivit Agerpres. La primele ore ale diminetii,…

