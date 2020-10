Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut primele declarații privind imaginile din sala de depozitare a voturilor de la Sectorul 1, in care apar mai mulți membri USR care ar fi intrat acolo dupa inchiderea urnelor.Citește și: Jandarmeria București s-a SUCIT: S-a INTRAT in sala de depozitare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat joi ca se va depune plangere la Parchetul General, cu referire in special la situatia de la Sectorul 1, apreciind ca "sunt zeci de incalcari" ale legislatiei electorale. Lideri PSD au o discuție, joi, la sediul central al partidului, cu avocați, pentru…

- Dana Budeanu se amuza de situația de la Sectorul 1, acolo unde șeful Biroului Electoral de Sector are coronavirus. Budeanu se intreaba cum ”puteți e sa fiți toți atat de proști?”, in contextul in care totul pare cusut cu ața alba.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare:…

- Biroul Electoral Central a respins sesizarea privind constatarea unei posibile fraude electorale in cadrul alegerilor locale, la Sectorul 1. Pe cale de consecința, anularea alegerilor nu mai este posibila.Citește și: Se contureaza un duel exploziv la parlamentare: Gabriela Firea VS Victor…

- Scandalul pare de neoprit! Alegerile in București au fost fraudate, susține Gabriela Firea, care face trimitere la declarațiile lui Ludovic Orban și Nicușor Dan. „De ce nu se aproba renumararea voturilor?”, se intreaba fostul primar al Capitalei.„Alegerile in București au fost fraudate! O…

- "Am inteles, conform legii, ca PSD are acest drept, sa ceara renumararea voturilor. Cat timp totul e in cadrul legii nu e nicio problema. Au facut o numaratoare paralela si din punctul lor de vedere au castigat. Nu inteleg de ce e aceasta agitatie pe strada, prin sectii", a spus Marcel Ciolacu.…

- Ministerul Afacerilor Interne desfasoara ample actiuni, impreuna cu alte structuri, pentru destructurarea clanurilor interlope, a declarat, vineri, ministrul Marcel Vela. „Am (…) un mesaj pentru clanurile interlopilor: suntem cu ochii pe voi”, a transmis Vela, intr-o declaratie la sediul MAI. El a precizat…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant, Victor Ponta i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca este ingrijorat dupa ce a aflat despre cazul mortii interlopului Emi Pian. "Dupa sanatate, a doua problema e siguranta. Vad ca interlopii se omoara ei intre ei. Am vazut si in Italia…