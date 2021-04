Stiri pe aceeasi tema

- Sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgența, vor fi oferite echipamente medicale ce constau in 75 de butelii de oxigen de 40 I, 80 concentratoare de oxigen de 5 l și 19 l și 20 de dispozitive de oxigenoterapie cu debit ridicat in vederea gestionarii efectelor generate

- "A acționa impreuna inseamna sa fim prezenți și sa-i ajutam pe prietenii noștri indiferent unde sunt, indiferent ce distanța ne desparte. Nimeni nu trebuie sa ramana singur. Doar impreuna, și aici vorbim despre Guvernul Romaniei, MAE, DSU, MApN, MAI, s-au alaturat noua societatatea civila și in mai…

- Romania și alte cinci tari membre ale Uniunii Europene vor trimite de urgența in India echipamente medicale, dupa ce autoritațile de la New Delhi au cerut ajutor prin mecanismul UE de protecție civila.

- DOCUMENT| Romania acorda, cu titlu gratuit, 175 de echipamente medicale pentru Republica India. Hotararea CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 24 din 27.04.2021, prin care acorda asistența internaționala, cu titlu gratuit, pentru Republica India. Art.1 – (1) Se…

- Romania va acorda, gratuit, produse si echipamente medicale - combinezoane, masti chirurgicale, masti FFP2 si FFP3 si viziere - Ucrainei, conform unei decizii a CNSU. Totodata, s-a aprobat majorarea stocurilor de urgenta medicala cu produse, materiale si echipamente sanitare necesare, fiind vorba…