Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Pitești, ca liberalii preiau țara ”intr-un moment extrem de dificil”, deficitul bugetar la noua luni fiind deja de 2,6%, iar multe plați nu au fost facute. ”Dezastrul este mult mai mare decat pare la prima vedere”, a mai spus el.

”Preluam țara intr-un moment extrem de dificil. Deficitul bugetar la noua luni este 2,6%, in condițiile in care angajamentul bugetar e de 3%, (...) in condițiile in care nu s-a rambursat TVA de trei luni, rambursarile pe luna fiind de aproximativ doua miliarde pe luna, in condițiile in care nu s-au facut…