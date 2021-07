Stiri pe aceeasi tema

- SUV-urile X5, X6 și X7 sunt trei dintre cele mai populare modele din portofoliul constructorului bavarez de automobile. Anul trecut, BMW a comercializat circa 250.000 de exemplare la nivel global. Pentru a pastra viu interesul clienților, producatorul din Munchen anunța acum o ediție speciala pentru…

- Cel mai mare dezvoltator de cladiri de birouri din Europa anunța ca a deschis prima pista de alergare rooftop din Romania. Adica poți sa faci mișcare la inalțime pe o pista care are o lungime de 280 de metri. Pista de alergare de pe acoperișul cladirilor Campus 6.2 și Campus 6.3 are o lungime de...…

- Parteneriatul cu Customcells, o companie din sudul Germaniei, specializata in celule de baterii litiu-ion, va viza producerea de baterii auto cu densitate de energie mai mare decat prototipurile utilizate in masinile electrice actuale ale Porsche, a declarat compania intr-un comunicat. Producatorii…

- Jaguar a lansat SUV-ul electric I-Pace in 2018. In primul an de producție, mașina a caștigat nu mai puțin de 62 de premii internaționale, iar in 2019 a fost desemnata Mașina Anului in Europa și Mașina Anului in Lume. Una dintre cele mai titrate modele din industrie a primit acum un facelift, care sa…

- Ca in fiecare an, in toata Europa va avea loc in aceeași zi unul din cele mai interesante evenimente culturale. „Nuit des Musees”, sau Noaptea Muzeelor, va avea loc pe 3 iulie 2021. Fie ca vorbim de București, Paris, Londra sau Munchen, Noaptea Muzeelor va avea loc anul acesta cu prezența fizica. Este…

- Adrian Mititelu Jr. a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. Finanțatorul nou-promovatei FC U Craiova 1948 afirma ca va inaugura cea mai moderna baza de pregatire din Romania. FC U Craiova 1948 a promovat in Liga 1 și pregatește acum un proiect pe termen lung. Adrian Mititelu Jr. spune ca o…

- Dupa campania de promovare din ultimele luni, a venit momentul sa facem cunoștința cu un nou membru al gamei N de la Hyundai. Kona N este primul SUV care intra in aceasta "familie", respectiv al doilea model Hyundai N din Europa care beneficiaza de transmisia automata cu dublu ambreiaj și opt rapoarte. …

- Producatorii europeni de masini, care se bazeaza in principal pe furnizorii de baterii din Asia, cauta sa-si reduca dependenta de strainatate, avand in vedere cresterea productiei de masini electrice, pentru a respecta normele de mediu mai dure din Uniunea Europeana. “Celulele de baterii sunt o tehnologie…