Jill Biden, soția președintelui SUA Joe Biden, s-a intalnit duminica in orașelul ucrainean Ujhorod, din sud-vest, cu soția liderului ucrainean, Olena Zelenska, in cadrul unei vizite neanunțate, relateaza CNN. Jill Biden și Olena Zelenska s-au intalnit la o școala care servește acum drept locuința temporara pentru cetațenii stramutați, inclusiv 48 de copii. Cele doua s-au strans in brațe, iar Jill Biden i-a oferit soției președintelui ucrainean un buchet de flori, dupa cum se vede din imaginile suprinse de reporterii aflați la fața locului. The moment First Ladies Jill Biden ?? and Olena Zelenska…