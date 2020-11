Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere CNA sa emita o decizie de indrumare catre radiodifuzori prin care intervențiile președintelui Klaus Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale sa fie calculate corespunzator in cadrul timpului de emisie acordat Partidului Național Liberal. Ciolacu, care denunța…

- "Presedintele României nu poate fi cenzurat politic. Ma simt chemat sa emit opinii în toate chestiunile care privesc România", este reacția lui Klaus Iohannis, reclamat de PSD la CNA, pentru discurs de propaganda electorala pentru PNL.PSD a depus, miercuri, o plângere…

- PSD cere CNA sa emita o decizie de indrumare catre radiodifuzori prin care intervențiile președintelui Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale sa fie calculate corespunzator in cadrul timpului de emisie acordat Partidului Național Liberal. La Palatul Cotroceni,…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat luni ca premierul guvernului care va rezulta dupa alegerile parlamentare nu e decis acum, "din discutii la televizor sau la telefon", afirmand ca "ar fi bine ca presedintele sa aiba mai putine opinii partinice si sa-i lase pe alegatori sa hotarasca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis , cere masuri ferme pentru contracarea infecțiilor cu SARS-CoV-2. A propus mai multe masuri precum inchiderea magazinelor la ora 21:00 și restricționarea circulației pe timp de noapte. Articolul Carantina parțiala in Romania. Iohannis: „Sunt necesare masuri ferme…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a reiterat dorința de a fi organizate alegeri parlamentare in Romania. El spune ca scrutinul din decembrie trebuie organizat cu mare atenție, iar normele sanitare sa fie respectate. Citește și: Ministrul Sanatații ii liniștește pe cei care se plang ca…

- Nu le-a placut articolul in care am scris ca primarul evazionist ,,bate obrazul,, medicilor romani in loc sa se profesional de gestionarea spitalului pe care l-a vrut in administrare. Drept urmare au raportat pagina Buletin de Carei. Tipic pentru ciumeții platiți din banul public care se ocupa de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut in aceasta dupa amiaza, la Palatul Cotroceni, o conferința de presa, in contextul celui mai grav bilanț cu 2958 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore. „Romania a cunoscut cea mai mare creștere a numarului de cazuri de coronavirus…