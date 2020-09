Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca, daca rectificarea bugetara adoptata marti de Parlament intra in vigoare, Comisia Europeana va taia 3 miliarde de euro din fondurile destinate Romaniei. „Trebuie sa asteptam momentul prielnic, acum nu este”, a spus seful statutul despre majorarea cu…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca vor fi credite mai mari pentru populatie, in cazul in care intra in vigoare rectificarea bugetara si a replicat: ”Din pacate, ambele scenarii sunt posibile. Exista nu doar avertismente, exista discutii cu inalti responsabili…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, dupa ce Parlamentul a aprobat marți rectificarea bugetara cu amendamentul privind creșterea punctului de pensie cu 40%, ca oficiali europeni i-au spus ca „daca aceasta rectificare intra in vigoare, ni se vor taia aproximativ 3…

- Ciprian Teleman, candidatul USR PLUS pentru presedintia CJ Ilfov, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre lupta cu liberalul Hubert Thuma, succesorul lui Marian Petrache la alegerile locale de la finalul lunii septembrie. De ce a intrat in politica? Ce proiect are pentru Ilfov? Ce spun sondajele?…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca Romania va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, indicand constructia de spitale, scoli, modernizarea marilor sisteme publice, precum si reconstructia economica. Inițial, speranța era pentru țara noastra de circa 30 miliarde,…

- "Digurile nu mai sunt suficiente" Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis a precizat într-o declarație la Palatul Cotroceni ca va face demersuri împreuna cu guvernul pentru ca proiectele finanțate din fonduri europene menite sa previna schimbarile climatice…