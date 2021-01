Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte republican George W. Bush a condamnat "insurectia" de miercuri de la Capitoliu, spunand ca este demna de o "republica bananiera", relateaza AFP si Reuters. "Este o priveliste dezgustatoare si sfasietoare", a transmis Bush intr-un comunicat, in…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a condamnat miercuri incidentele provocat de partizanii lui Donald Trump la Capitoliul din Washington, "un atac serios impotriva democratiei", transmite AFP. "Violentele contra institutiilor americane sunt un atac…

- Haos in capitala Statelor Unite, Washington DC. Susținatorii lui Donald Trump a luat cu asalt Capitoliul, o instituție cheie a statului american. Imagini incredibile, ale unei atmosfere ”de razboi” fac inconjurul lumii. Imaginile de la fața locului prezinta protestatari, cațiva dintre ei inarmați,…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, a atras atentia miercuri ca democratia americana se afla sub un asalt fara precedent, transmite Reuters. Dupa atacul asupra Congresului al sutelor de sustinatori ai presedintelui in exercitiu al SUA, Donald Trump, presedintele ales Joe Biden a apreciat…

- Vicepresedintele american, Mike Pence, a fost evacuat din Capitoliului american, unde se afla miercuri pentru sesiunea comuna a Congresului, transmit agentiile internationale de presa. Inainte ca dezbaterile sa se transforme in haos, Mike Pence deschisese sedinta comuna…

- Presedintele in functie al SUA, Donald Trump, a revenit la Washington joi, scurtandu-si vacanta in Florida, in contextul disensiunilor cu liderii Congresului si al tensiunilor cu Iranul, informeaza agentia Reuters, potrivit Mediafax. Donald Trump urma sa celebreze Revelionul in resedinta sa…

- Viitoarele cladiri federale americane vor trebui sa fie "frumoase", construite de preferinta în stilul greco-roman clasic, a ordonat luni prin decret presedintele în exercitiu, Donald Trump, cu o luna înainte de încheierea mandatului sau, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Decretul…

- Administratia Americana pentru Medicamente (FDA) a emis sambata o autorizatie de utilizare de urgenta pentru terapia cu anticorpi anti-COVID-19 a companiei Regeneron Pharmaceuticals, un tratament experimental administrat presedintelui american Donald Trump despre care liderul de la Casa Alba a afirmat…