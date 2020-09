Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Modular gen NATO a fost inaugurat, astazi, la Lețcani, in județul Iași. Investiția se cifreaza la 13,2 milioane de euro, banii fiind alocati de Consiliile județene Neamț și Iași. Directorul agenției Euronest, Alina Popa, a precizat ca se vor face demersurile necesare pentru decontarea cheltuielilor.…

- Astazi se inaugureaza la Letcani, in judetul Iasi, cel mai mare spital mobil COVID-19 din Romania, cu 250 de paturi, din care 100 la terapie intensiva. Investitia, care trebuia sa fie pusa in functiune inca din luna mai, este realizata prin contributia consiliilor judetene Neamt si Iasi si depaseste…

- Camera de Conturi Neamț a investigat investiția privind realizarea Spitalului mobil pentru pacienții COVID-19 de la Lețcani, finanțata de Consiliul Județean Neamț și Iași, prin ADI Euronest. In urma verificarilor, a fost aplicata o amenda de 60.000 lei ADI Euronest pentru incalcarea legii achizițiilor…

- Inspectorii Curții de Conturi au descoperit numeroase nereguli in cazul spitalului mobil din comuna Lețcani, județul Iași, una dintre cele mai mari investiții facute in perioada starii de urgența. Curtea acuza consilierii judeteni ca ar fi votat ”in orb” pentru o investitie, uriasa, de peste 18 milioane…

- Vicele Romeo Olteanu a informat ca un control de doua saptamani al inspectorilor Curtii de Conturi nu a scos la iveala nicio neregula. El a explicat apoi ca ieri fusese programata ultima „tentativa" de obtinere a vizelor de intrare in Romania de catre membrii echipei tehnice pe care firma furnizoare…

- Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a anuntat, marti, ca a fost finalizata operatiunea vamala a containerelor care formeaza spitalul mobil ce va functiona ca sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase, unitate medicala zonala pentru Covid-19. ‘Urmare a cererii ADI Euronest din data de…

- Spitalul modular Covid-19 de la Letcani agita spiritele pe scena politica. Intarzierile in punerea in functiune a unitatii au creat premisele unei dispute politice care i-a avut in prim-plan, in weekend, pe doi dintre contracandidatii la sefia Consiliului Judetean (CJ) Iasi: Maricel Popa (PSD, actual…

- Presedintele organizatiei judetene a PNL Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca va solicita Curtii de Conturi un control pentru a vedea cum au fost cheltuiti banii in privinta spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, care este in continuare nefunctional.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus…