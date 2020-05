Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova si FC Hermannstadt s-au calificat, vineri, in semifinalele competitiei eCupa Romaniei la fotbal virtual FIFA20, potrivit site-ului FRF, potrivit Agerpres.Careul semifinalistelor le mai cuprinde pe CFR Cluj si Gaz Metan Medias, care au obtinut joi biletele pentru aceasta…

- CFR Cluj si Gaz Metan Medias s-au calificat, joi, in semifinalele competitiei eCupa Romaniei la fotbal virtual FIFA20, potrivit site-ului FRF. CFR Cluj a trecut de FCSB, dupa ce Mike Cestor a dispus de Valentin Cretu cu 5-0, Darius Olaru s-a impus in fata lui Mike Cestor cu 2-0, dar francezul…

- Calificata direct in turul doi al eCupei Romaniei sferturile de finala , FC Viitorul va evolua in aceasta faza a competitiei contra echipei Gaz Metan Medias.Intrecerea de fotbal virtual este organizata de Federatia Romana de Fotbal in FIFA 20, iar Universitatea Craiova si FC Viitorul, ultimele doua…

- In etapa a saptea a Ligii 1 de fotbal virtual, intrecere organizata de Liga Profesionista de Fotbal in mediul virtual, FC Viitorul a inregistrat o remiza, 2 2 cu FC Hermannstadt.Echipa de pe litoral a fost reprezentata de Robert Dumitru, gamer profesionist, component al nationalei de FIFA a Romaniei.In…

- FC Hermannstadt si FC Voluntari sunt singurele echipe neinvinse din competitia de fotbal virtual eLiga I la FIFA20, cel mai popular simulator de fotbal din lume, cu victorii pe linie in cele cinci etape de pana acum. FC Hermannstadt a surclasat-o pe CFR Cluj cu 4-0, joi, iar FC Voluntari a trecut cu…