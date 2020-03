Stiri pe aceeasi tema

- Germania este cea mai putin afectata tara din Europa de epidemia de coronavirus avand cea mai mica rata a mortalitatii dintre tarile europene cu un mare numar de cazuri confirmate. Ce a facut diferit fata de Italia care a ajuns a doua cea mai afectata tara din lume dupa China?

- O companie chineza a anuntat ca a dezvoltat prima tehnologie de recunoastere faciala care poate identifica o persoana chiar si atunci cand poarta masca, asa cum se intampla in aceasta perioada in contextul epidemiei de coronavirus, informeaza luni Reuters. China utilizeaza unele dintre cele mai sofisticate…

- Germania este la inceputul unei epidemii de coronavirus, dupa aparitia unor noi cazuri care nu mai pot fi legate de sursa originala a virusului din China, a declarat miercuri ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn.

- Barbatul a fost in China pentru a petrece noul an chinezesc și a fost verificat atat pe aeroportul din Otopeni, cat și pe cel dintr-un oraș din Germania.Cum, deocamdata, nu are niciun simptom, acesta a fost izolat 14 zile. In acest timp, analizele trimise in Capitala vor arata daca barbatul este sau…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters, potrivit news.ro.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca…

- O asistenta medicala aflata in mijlocul pacienților din Wuhan, acolo unde a izbucnit infecția cu coronavirus, susține ca lucrurile sunt mult mai grave, iar autoritațile chineze refuza sa prezinte lumii cifrele reale. Femeia mai spune ca sunt aproximativ 90.000 de persoane infectate doar in China, un…

- Una dintre asistentele care trateaza bolnavii de coronavirus din Wuhan susține ca oficialii nu declara cifrele reale, astfel incat, aproximativ 90.000 de persoane ar fi fost deja infectate in China.

Autoritatile din China au demarat vineri constructia unui spital, capabil sa primeasca in termen de 10 zile (6 zile construcția) 1.000 de pacienti infectati cu noul tip de coronavirus, au informat mass-media de stat, citate de AFP și preluate de agerpres.