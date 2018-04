Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) Raed Arafat care cerea ca medicii sa aleaga intre stat și privat a starnit multe dezbateri. Dr. Raed Arafat a adus marți seara noi argumente, in emisiunea Pulsul Zilei.

- Premierul Benjamin Netanyahu a fost internat intr-un spital din Ierusalim. Medicii au hotarat sa il tina internat pana cand ii va scadea temperatura si va scapa de tuse. In varsta de 68 de ani, premierul va fi supus unei serii de teste medicale la Centrul Medical din Ein Karem, potrivit informatiilor…

- "Este adevarat, am probleme de sanatate, am suferit o semipareza. Acum sunt in perioada de recuperare, urmeaza sa mai fac niște analize. Sunt internat, ținut sub observație, trag speranțe ca voi fi, din nou, bine. Imi doresc din tot sufletul sa ma refac și sa-mi continui viața. Dar trebuie sa țin…

- Jean Paler este un actor de comedie. A absolvit Academia Nationala de Teatru si Film la clasa maestrului Dem Radulescu si, de atunci, a jucat pe scene alaturi de nume mari ale lumii artistice de la noi. Intr-un interviu de acum cativa ani, Jean Paler marturisea ca, in vremea comunismului, castiga bani…

- Actorul Jean Paler a fost internat de urgenta la spital, in Ploiesti, la sectia Cardiologie.Potrivit Antena3.ro, acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i au fost afectate. Artistul va sta in spital o saptamana. ...

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Un barbat de 28 de ani și fiul acestuia de doar trei ani au fost internați de urgența la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, relateaza Noi.md. Cazul a avut loc in ieri, 6 februarie, in localitatea Pohrebea, raionul Dubasari. Din primele informații oferite Inspectoratului General pentru…

- La scurt timp dupa ce s-a incheiat finala de la Australian Open, Simona Halep a fost dusa la spital, pentru ca a intampinat unele probleme medicale. Jucatoarea de tenis a avut unele probleme cu tensiunea, dupa un meci electrizant, care a durat mai bine de trei ore.A