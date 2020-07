Abateri grave au fost descoperite pe plaja de la Tuzla de angajați ai mai multor instituții in urma unor acțiuni controale de amploare. Locuri de cazare incropite printre gunoaie, mizerie cat cuprinde și alimente depozitate in condiții insalubre, sunt doar cateva dintre nereguli, scrie ziarul CtNews.Weekend de weekend, plaja din Tuzla este aglomeratade skijeturi, șezlonguri, umbreluțe și sute de persoane.Daca in urma cu cațiva ani plaja era vizitatade cei care voiau sa se bucure de liniște si curațenie, acum lucrurile s-auschimbat. In ultimele veri, Tuzla a devenit o atracție pentru tinerii care…