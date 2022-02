Continua demolarea garajelor construite ilegal in municipiul Iasi. Cel mai recent s-a intervenit pe Calea Galata. Se vor face lucrari de dezafectare si in zilele urmatoare. Vedeti imagini surprinse vineri si postate pe pagina de Facebook a Politiei Locale Iasi: In cursul anului trecut au fost dezafectate aproape 100 de parcaje improvizate si garaje fara autorizatie de construire. Campania a demarat in 2016. De atunci, reprezentantii municipalitatii au identificat in oras circa 1.350 de module de parcare de tip garaj, dintre care mai putin de 400 autorizate provizoriu, diferenta fiind reprezentate…