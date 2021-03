Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu este insarcinata in cinci luni, cu al treilea copil, care va fi tot baiețel. Vedeta s-a retras de pe micile ecrane, iar in prezent iși dedica timpul familiei. Fosta prezentatoare de la Vorbește lumea a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a impartașit fanilor, prin ce a…

- Dupa un mariaj de 8 ani, Raluca Pastrama și Pepe au pus punct casniciei și fiecare merge de acum pe drumul sau in viața. Cei doi petrec timp separat cu cei doi copii pe care ii au, iar astazi vedeta a avut parte de un moment care a lasat-o de-a dreptul fara cuvinte.

- Alina Laufer (37 de ani) a nascut prematur luni, 15 februarie 2021. La doar cateva zile dupa ce a devenit din nou mama, aceasta a postat pe rețelele de socializare prima imagine cu ea din Maternitatea Giulești. Alina Laufer, soția politicianului Ilan Laufer, era insarcinata in șapte luni cu gemeni,…

- Și-au spus adio definitiv in urma cu trei zile, dar Pepe inca spera la fosta soție? Ce a aparut pe contul de Instagram al artistului, dupa ce a divorțat oficial de Raluca Pastrama? Nu te-ai fi așteptat la asta.

- Alin Oprea și iubita sa, Medana, au fost ținta hackerilor. Solistul trupei Talisman banuiește ca fosta soție este in spatele atacului. Alin Oprea și iubita Medana, ținta hackerilor. Artistul o banuiește pe fosta soție. „Am facut plangere la DIICOT” Alin Oprea a postat pe pagina oficiala a trupei Talisman,…

- Jurnalista Iuliana Roibu a decedat, anuntul mortii a fost facut pe pagina de Facebook a acesteia de catre membrii familiei.Postarea de pe pagina Iulianei Roibu:"Sunt fericita ca am fost mama, fiica, sora, sotie si prietena.Va multumesc ca ati fost familia mea. Va iubesc!"Iuliana Roibu a fost una dintre…

- Celebrul rapper american Snoop Dogg s-a filmat in timp ce asculta o manea cantata de Florin Salam. Snoop Dogg a postat un clip video, pe Instagram, in timp ce asculta maneaua „Acum dupa pandemie”, lansata de Florin Salam in vara anului 2020. Postarea a adunat in scurt timp peste jumatate de milion și…