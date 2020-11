Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) isi recapata speranta de a-si reface legaturile cu Statele Unite ale Americii, aflate in prezent la cel mai scazut nivel, dupa victoria presedintelui ales al SUA, Joe Biden, care a promis in timpul campaniei electorale sa puna capat procesului de iesire a tarii…

- Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale in Statele Unite in urma unui vot istoric care a adus cel mai mare numar de americani la urne. Kamala Harris devine prima femeie din istoria SUA aleasa in funcția de vicepreședinte și prima persoana de culoare intr-un asemenea post. Dar lucrurile nu sunt…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a felicitat duminica dimineata pe Joe Biden pentru victoria sa electorala, calificandu-l pe liderul democrat drept un "mare prieten al Israelului", si i-a multumit lui Donald Trump pentru a fi dus relatiile intre Israel si SUA pe "culmi de neegalat", transmite…

- "Votantii si-au spus cuvantul si i-au ales pe Joe Bien si pe Kamala Harris sa fie urmatorul presedinte, respectiv vicepresedinte. Este o alegere istorica, o respingere a lui Trump si o noua pagina pentru Statele Unite. Este un bilet care face istorie, o respingere a lui Trump și o noua…

- Localnicii din satul din India unde isi are originea un bunic al candidatei democrate la postul de vicepresedinte al SUA, Kamala Harris, au desenat joi sloganuri pe strazi prin care ii urau victoria, in contextul in care Joe Biden, partenerul din tandemul democrat la scrutinul prezidential american,…

- India a inregistrat 46.253 de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, potrivit datelor oficiale publicate miercuri de Ministerul indian al Sanatatii, care confirma ca numarul cazurilor a inceput sa creasca din nou in anumite regiuni ale tarii, inclusiv in capitala New Delhi, informeaza…

- India a depasit Brazilia si a devenit luni a doua tara din lume la numarul de infectari cu noul coronavirus, dupa Statele Unite, potrivit unui clasament intocmit de jurnalistii de la AFP pe baza unor statistici oficiale, scrie Agerpres.India numara 4,2 milioane de infectari de la debutul pandemiei,…