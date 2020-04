Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost desemnata de Comisia Europeana sa cumpere, stocheze si sa distribuie echipamente medicale pentru toate tarile Uniunii Europene afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat, marti, Alianta USR PLUS. "Delegatia USR PLUS in Parlamentul European a sustinut si promovat la nivelul…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- "Eu cred ca este obligatoriu ca bancile ce opereaza in Romania sa fie mult mai prietenoase, intr-un sens pragmatic, cu clientii. Nu numai amanare de credite. Este vorba si despre credite de finantare acordate in conditii mult mai avantajoase. Si de ce fac aceasta afirmatie? Fiindca Banca Centrala…

- Liderii Platformei Social Liberale solicita autoritaților sa adopte de urgența masuri de restrangere a adunarilor publice la maxim 10 persoane și de asigurare stocuri de alimente de baza pentru cetațenii vulnerabili, susține co-președinții acestei formațiuni, Ilan Laufer și Alexandru Coita intr-un…

- Trei sferturi dintre cei 184 de romani infectați cu noul coronavirus fie nu au simptome deloc, fie au simptome foarte ușoare, iar 19 persoane s-au vindecat, a declarat marți președintele Klaus Iohannis, la inceputul videoconferinței cu premierul Orban și cu miniștrii implicați in gestionarea epidemiei…

- Poti alege in liniste, platesti cu cardul, nu mai stai la coada, nu mai tragi de plase si (foarte important!) reduci riscul de a intra in contact cu un posibil purtator de coronavirus, asimptomatic sau in perioada de incubatie. Cumparaturile online reprezinta o varianta pe care merita sa o…

- In contextul celui de-al 14-lea roman confirmat cu coronavirus, liderul USR Dan Barna a dat de inteles duminica pe Facebook ca renunta la ideea alegerilor anticipate in favoarea unui guvern stabil, „capabil sa gestioneze cu responsabilitate situatia generata de raspandirea coronavirus”.