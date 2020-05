Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat ca in maxim o luna va fi incheiat contractul cu uzina IAR Craiova privind modernizarea avioanelor IAR 99 si upgradarea avioanelor Soim. "Domnule prim-ministru, asa cum ne-am angajat atunci cand am fost impreuna in vizita la IAR Craiova, am finalizat tot ceea ce a insemnat documentatia tehnica pentru a putea sa incepem procedura de achizitie a modernizarii avioanelor IAR 99 si de upgradare a avioanelor Soim si in felul acesta asteptam uzina de la Craiova sa vina cu propunerea tehnica si financiara. Speram ca in nu mai mult de o luna de zile…