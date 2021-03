Stiri pe aceeasi tema

- „Daca ai o carantina de forma nu ajuta cu nimic. Aceste masuri cred ca vor ajuta foarte mult in perioada urmatoare, veti vedea si in Bucuresti, eu cred ca vom vedea efectele imediat. Eu m-am uitat si pe ultimele cifre din Bucuresti, am facut apel acum cateva zile la primari, la prefecti, Ministerul…

- Premierul Florin Cițu a reproșat joi Poliției Romane ca „s-a retras in ultima perioada” și din acest motiv nu se verifica așa cum ar trebui respectarea regulilor din pandemie. Citește și: Decizie la guvernare: Pensionarii vor primi toți banii pierduți prin calculele greșite din vina statului…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi au fost luate cateva decizii care vor ajuta la reducerea efectelor pandemiei. De asemenea, el a afirmat ca au fost prelungite unele masuri, intre care prelungirea scutirii de la impozit a firmelor din domeniul HoReCa pentru inca 90 de zile

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca a discutat cu Vlad Voiculescu și cu Raed Arafat, iar in urmatoarele zile numarul de paturi la ATI in Bucuresti va fi suplimentat cu „10-12”, deși, potrivit propriilor afirmații, „este nevoie de 1.600 de paturi”. „Din discutia pe care am avut-o cu domnul Arafat…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri, 3 martie, ca nu ia in calcul schimbarea pragului privind infectarile cu virusul SARS-CoV-2 in Capitala pentru a permite desfasurarea unor activitati economice, conform propunerilor avansate de reprezentantii HoReCa. „Nu iau in calcul asa ceva. In acest moment,…

- Hotararile de guvern privind eliberarea din functie a prefectilor din 37 de judete si municipiul Bucuresti au fost publicate, miercuri, in Monitorul Oficial. Astfel, prefectul de Bucuresti, Traian Berbeceanu, a fost eliberat din functia de prefect al municipiului Bucuresti printr-o hotarare…

- Cei care urmaresc cu atenție activitatea noii administrații timișorene au remarcat faptul ca primarul a efectuat in ultima vreme mai multe vizite „de lucru” la București, unde a avut intalniri cu factori de decizie din Guvern și Parlament, pe cont propriu sau impreuna cu Alin Nica, președintele Consiliului…

- Premierul Florin Citu considera ca discutia privind introducerea unui ‘pasaport de vaccinare’ pentru accesul in supermarket, cafenele, restaurante este ‘prematura’, campania de imunizare anti-COVID aflandu-se la inceput. ‘Nu am avut aceasta discutie in Guvern. Nu este o discutie oficiala. Am vazut discutiile…