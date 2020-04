Stiri pe aceeasi tema

- Bancile vor amâna plata ratelor pentru clienții afectați de criza provocata de raspândirea COVID-19. Normele de aplicare ale Ordonanței publicata saptamâna trecuta au fost publicate în Monitorul Oficial.14 lucruri pe care trebuie sa le reții:1. Suspendarea ratelor…

- Ordonanța de urgența așteptata de multa lume privind amanarea plații ratelor la credite a fost publicata in Monitorul Oficial. Aceasta prevede ca ratele creditelor pot fi suspendate, la cererea clientului, cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. Perioada maxima de creditare prevazuta…

- OUG privind amanarea plații ratelor a fost publicata in Monitorul Oficial, luni seara. In ce condiții vor fi pasuiți cei care nu mai pot plati datoriile la banci Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a oferit, luni seara, precizari despre noua ordonanța privind amanarea plații ratelor la creditele bancare. Acesta a explicat ca ordonanța prevede o dobanda zero pentru creditele ipotecare și plata creanței in 60 de rate lunare egale, dupa incheierea perioadei de…

- De asemenea, se prelungește perioada pentru depunerea solicitarilor, iar guvernul da posibilitatea celor care au credite sa iși plateasca restanțele inainte de a solicita amanarea ratelor. Ordonanța a fost retrasa de la publicarea in Monitorul Oficial pentru a fi modificata de guvern in ședința de…

- PSD considera ca bancile sunt singurele care au de castigat de pe urma ordonantei privind amanarea ratelor, adoptata joi de Guvern, iar acest lucru va fi corectat in Parlament. "Singurii care au de castigat de pe urma ordonantei lui Citu privind amanarea ratelor sunt bancile. Profitul bancilor a fost…

- In sedinta de Guvern de joi, Executivul a aprobat masuri privind amanarea platii ratelor la banca atat pentru persoane fizice, cat si pentru firme. Economica.net a publicat conținutul OUG. Astfel, de noile prevederi pot beneficia doar romanii care nu au restanțe la plata ratelor, iar ratele pot fi suspendate…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat ca in sedinta de Guvern care va avea loc maine, 26 martie, va fi adoptata o ordonanta de urgenta care va permite companiilor si persoanelor fizice care au de suferit din cauza coronavirusului sa primeasca o amanare a platii ratelor la banci.„Este o decizie…