- Președintele Klaus Iohannis a participat, miercuri, alaturi de alți oficiali din MApN, Armata Romana, Guvern și Parlament, la ceremonia militara organizata cu prilejul incheierii misiunii Armatei Romaniei in Afganistan. La eveniment au fost rostite numele și onorurile post-mortem pentru cei 27 de militari…

- Plenul Parlamentului a fost informat, marti, printr-o scrisoare, de presedintele Klaus Iohannis cu privire la incheierea participarii Armatei Romaniei la Misiunea NATO Resolute Support din Afganistan si redislocarea in Romania, incepand cu 1 mai 2021, a contingentului militar roman din Afganistan,…