VIDEO / Când va fi gata strada Carpenului Cand va fi gata strada Carpenului. Modernizarea strazii Carpenului din Craiova se apropie de final. Constructorul Erpia SA susține ca in maximum doua saptamani bulevardul va putea fi dat in folosința. Ieri mai era de turnat o mica porțiune de asfalt, ca strat de uzura. Va urma trasarea marcajelor rutiere, a trecerilor de pietoni și montarea indicatoarelor rutiere. Și, totuși, in zona vor mai exista restricții rutiere. Strada Carpenului din Craiova va putea prelua, in curand, traficul rutier. Bulevardul construit pe locul fostului canal Carpen, care face legatura intre strazile Garlești și Teilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

