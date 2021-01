Stiri pe aceeasi tema

- Femeia suspectata ca a intentionat, fara succes, sa vanda serviciilor ruse computerul liderei democratilor din Camera Reprezentantilor, Nancy Pelosi, furat in timpul asaltului asupra Capitoliului de pe 6 ianuarie, are 22 de ani și se numește Riley June Williams, transmite AFP, potrivit Agerpres. Ea…

- Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamâna aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul…

- Seful politiei Capitoliului, Steven Sund, a anuntat joi ca va demisiona incepand cu 16 ianuarie, conform unei scrisori citate de institutiile de presa americane. Anunțul a venit la o zi dupa ce sustinatorii presedintelui Donald Trump au atacat cladirea ce gazduieste Senatul si Camera Reprezentantilor,…

- Autoritatile americane ii cauta pe responsabilii de violentele de miercuri de la Washington. La cateva ore dupa invadarea Capitoliului de catre manifestanti pro-Trump, toate degetele acuzatoare sunt indreptate catre presedintele in exercitiu, care a instigat la nerecunoasterea rezultatului votului din…

- Congresul a validat toate voturile din Colegiul Electoral. Joe Biden are voturile necesare pentru a deveni președinte. Alegerea sa a fost confirmata in ședința comuna, noteaza Digi24. Joe Biden are 306 de voturi electorale confirmate in Congresul SUA, in condițiile in care avea nevoie de 270 pentru…