- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, a organizat joi, la resedinta sa, un eveniment dedicat comemoraƒrii Holocaustului, la care l-a invitat sa-si spuna povestea pe unul dintre supravietuitorii lagarelor Germaniei naziste, Octavian Fulop. "Astazi, ziua de amintire a Holocaustului in Israel,…

- Primaria orașului Petah Tikva a gazduit ieri ceremonia de inaugurare a Piațetei Regina – Mama Elena a Romaniei, in prezența E.S. dl David Saranga, Ambasadorul Israelului in Romania, a E.S. dl Radu Ioanid, Ambasadorul Romaniei in Israel, precum și a dl Rami Greenberg, Primarul orașului Petah Tikva. In…

- Ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, a efectuat, marti, o vizita la Reprezentanta Patriarhiei Romane de la Ierusalim, in semn de solidaritate cu biserica romaneasca, tinta unor atacuri extremiste. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Israelului, diplomatul si-a exprimat sustinerea…

- Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga, critica in termeni duri declaratiile senatorului AUR Sorin Lavric referitoare la Mircea Vulcanescu. Diplomatul sustine ca Vulcanescu a fost implicat in persecutarea evreilor din Romania, iar prezentarea unei alte realitati reprezinta o umilinta la…

- Teme privind cooperarea bilaterala de ordin politic si economic, care are la baza relatiile solide de prietenie dintre Romania si Statul Israel, au fost abordate in intalnirea presedintelui Comisiei de politica externa a Senatului Romaniei, Titus Corlatean, cu ambasadorul Statului Israel la Bucuresti,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a avut miercuri o intrevedere cu Ambasadorul Israelului in Romania, David Saranga. Cei doi au discutat despre modul in care tara noastra poate valorifica experienta Israelului in organizarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, dar si despre angajarea Romaniei in combaterea…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a declarat ca intalnirea de joi cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, a reprezentat o oportunitate de a gandi proiecte de viitor, printre care invitarea in tara noastra a actritei de teatru Lea Koenig si atribuirea numelui artistei unei strazi…

- Israelul este țara cu cele mai multe vaccinari, iar rezultatele au inceput sa se resimta rapid. La nici o luna de la apariția serului imunizator pe piața, peste 40% din populație a fost vaccinata. In urma primei doze de vaccinare, internarea persoanelor de peste 60 de ani a scazut cu 60%, un rezultat…