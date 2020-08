Victorie pentru polițiști! Sporuri pentru toată lumea Toți agenții de poliție care au absolvit o facultate, indiferent de specializare, vor primi sporul de studii superioare de 25%. Vestea a fopst data de sindicaliștii de la Europol, care au reușit sa ajunga la un consens cu reprezentanții Direcției Management Resurse Umane din cadrul IGPR. Abuzurile și acordarea discreționara a sporului de studii superioare […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul sustine ca in perioada starii de alerta "se dispun noi activitați pe care trebuie sa le desfașoare direcțiile de sanatate publica in situații de risc epidemiologic și biologic, sens in care personalul direcțiilor de sanatate publica are instituite și alte obligații, printre care enumeram…

- Comunicat de presa Iohannis a infrant din nou Se spune ca fiecare țara are conducatorii pe care ii merita. In cazul de fața, țara aceasta chiar nu merita sa fie blestemata cu asemenea conducatori. Președintele Romaniei a infrant din nou. Inca o data a fost la Bruxelles ca sa aiba de unde se intoarce.…

- Dupa ce au trecut prin bune și prin rele la „Asia Express”, Adda și Catalin Rezea au adunat de partea lor foarte mulți fani. Tot acești fani s-au bucurat foarte tare atunci cand au citit mesajul postat de artista, astazi de dimineața.

- "Am vazut imaginile, tocmai din acest motiv am vrut sa punctez acest moment, in sensul in care am detașat polițiști din țara. La plimbari se aglomereaza pentru ca aglomerația a fost permisa. Citeste si: Situatie alarmanta. Peste 500 de politisti, infectati cu coronavirus. Europol: Marcel Vela…

- Totuși, reintroducerea unui coeficient de salarizare (la acest moment, doar in stadiu de proiect legislativ; mai este nevoie de promulgarea propunerii de catre președintele țarii și de apariția acesteia in Monitorul Oficial, pentru a se aplica) nu garanteaza faptul ca salariile tuturor vor crește.…

- Vor exista 11 noi salarii minime a caror valoare difera in functie de studii si postul ocupat, in loc de cele trei salarii minime din prezent - salariul minim pentru cei fara studii superioare, pentru cei cu studii superioare și pentru cei din construcții. In funcție de pregatire, cuantumul…

- Potrivit informatiilor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in baza de date AJOFM Dambovita sunt inregistrate la aceasta data 222 delocuri de munca, din care doua pentru persoanele cu studii superioare, 216 care se adreseaza persoanelor calificate in diverse meserii si patru…

- Demersul vine dupa ce, saptamana trecuta, s-au facut recoltari de sange in vederea obtinerii plasmei cu anticorpi prin centrifugare. Primul donator de plasma prin noua procedura a fost medic de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad , vindecat dupa ce a fost diagnisticat cu temutul Covid-19. „Procedura…