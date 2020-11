Victorie categorică! Moldovenii au un nou președinte! Maia Sandu a caștigat detașat alegerile și va fi prima femeie președinte al Republicii Moldova. Dupa numararea a 99,72% din buletinele de vot, Maia Sandu conduce cu 57,53% in fața lui Igor Dodon, care a obținut doar 42,47%. Votul in Diaspora a fost zdrobitor in favoarea Maiei Sandu: 92,80% in favoarea candidatului pro-european, dupa numararea a peste 95% din buletinele de vot. A fost gasit locul de unde a izbucnit incendiul de la PIATRA NEAMȚ Și in capitala Chișinau Sandu l-a invins pe prorusul Dodon, cu un scor de 59,70%-40,30%, dupa finalizarea numararirii tuturor buletinelor de vot. Prezenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

