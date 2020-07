Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a anuntat, in plenul Camerei Deptutatilor, ca Pro Romania voteaza imptriva proiectului privind carantina si izolarea, despre care spune ca distruge economia si lasa loc de abuzuri. Ponta dezvaluie ca deputatii nu stiu ce voteaza, pentru ca au primit forma finala a legii cu un minut inainte…

- Liderul Pro Romania s-a aratat convins, luni seara, la Digi24, ca parlamentarii social-democrati vor vota si legea propusa de Guvern pentru izolare si carantinare, dupa ce au votat starile de urgenta si starea de alerta.Vezi și: PNL si USR-PLUS, la un pas sa bata palma: Cum se vor imparti…

- Curtea Constitutionala a anuntat, marti seara, ca va dezbate, in 15 iulie, sesizarea Guvernului cu privire la dublarea alocatiilor. "Termen de judecata 15 iulie pentru sesizarea referitoare la Legea privind respingerea OUG 2/2020 pentru prorogarea intrarii in vigoare a art. I pct.1 din…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a transmis pe Facebook ca "Romania ultimilor ani este impinsa catre Evul Mediu de niște oameni politici cu mari carențe in a ințelege lumea in care traiesc", referindu-se la prevederile proiectului de lege adoptat marți de Senat prin care se interzice in școli și universitați…

- ICCJ decide azi daca sesizeaza CCR privind Legea pentru impozitarea pensiilor. Sectiile Unite al Inaltei Curti de Casatie si Justitie se reunesc, joi, pentru a stabili daca este oportuna sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei cu privire la legea prin care vor fi impozitate pensiile, au precizat,…

- Cererea avocatului Gheorghe Piperea privind suspendarea starii de alerta din Romania a fost respinsa ca inadmisibila, marți, de catre Curtea de Apel Bucuresti. "Cererea de suspendare a efectelor hotaririi de guvern privind starea de de alerta a fost respinsa ca inadmisibila. Solutia este consecinta…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, considera ca depunerea de catre PNL a unui proiect privind abrogarea dispozitiilor referitoare la pensiile speciale ale parlamentarilor reprezinta un "bambilici legislativ", prin care se doreste obtinerea unei amanari, in conditiile in care USR a depus…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat ca vota impotriva decretului prezidential de prelungire a starii de urgenta. Nici Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu decizia presedintelui Klaus Iohannis. Daca si PSD se va alia cu ALDE si ProRomania, decretul presedintelui ar putea fi respins in Parlament.