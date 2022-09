Victor Ponta, mesaj pentru "Portocala". Ce se va intampla dupa ce PSD va prelua functia de premier

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta a declarat joi seara, la Romania TV, ca cererea procurorilor PICCJ de a-l achita pe 'Portocala' - fost procuror DNA Ploiești acuzat de mai multe fapte de cercetare abuziva, constrangerea martorilor și abuz - reprezinta un „mesaj politic foarte serios” pentru procurorii…

- Fostul premier al Romaniei, actualul președinte al Partidului Forța Dreptei Ludovic Orban, se intreaba retoric „de ce in Romania se produc maxim 7000 MW, in condițiile in care puterea instalata in capacitațile de producție de energie este de 18.308 MW?”. Ipoteza lui Orban este una cinica: menținerea…

- Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai in voga cantareți de manele din Romania. In prezent, artistul se bucura de faima pentru care a muncit ani la rand. La ultimul concert susținut, manelistul a fost asaltat de mascați chiar pe scena unde acesta canta. Insa, motivul nu este tocmai cel la care…

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, afirma ca in Partidul National Liberal (PNL) nu s-a discutat despre remaniere guvernamentala, subliniind ca singurul care va sti un eventual calendar al remanierii este prim-ministrul. In opinia sa, instabilitatea politica folosi acum doar rusilor, iar toate…

- Fostul permier Victor Ponta a transmis un mesaj ironic la adresa actualei clase politice, cu ocazia zilei de nastere a fostului ministru al Finantelor in Guvernul PSD Eugen Teodorovici. "La multi ani "complicelui" meu Eugen Teodorovici! Impreuna am comis fapte grave - am adus 30 de miliarde…

- Odeta Nestor a condus timp de patru ani, 2013-2017, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, instituție de stat cu rolul de a proteja drepturile jucatorilor. Acum, ea a schimbat tabara și a preluat șefia Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanța (AOJND), dezvaluie GSP . In fișa postului…

- Anunțul facut de RAR! Fiecare cetațean al Romaniei, incepand cu varsta de 14 ani, are o carte de identitate valabila, emisa de autoritați. Același lucru, pastrand proporțiile, daca nu știați, este valabil și pentru autoturismul, proprietate personala. La nivelul RAR exista de ceva vreme departamentul…

- LUCRATURA LUI NEGULESCU N-A TINUT LA ICCJ – Judecatorii Ilie Iulian Dragomir, Lucia Tatiana Rog, Anca Madalina Alexandrescu, Lavinia Valeria Lefterache si Constantin Epure de la Inalta Curte l-au achitat definitiv pe fostul lider PDL Vasile Blaga in dosarul de trafic de influenta fabricat de procurorul…