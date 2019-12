Stiri pe aceeasi tema

- "Majoritatea absoluta a celor din ProRomania am decis sa NU sustinem Guvernul PNL Orban. Domnul Tudose a fost in dezacord cu aceasta decizie si, in consecinta, a decis sa demisioneze din ProRomania. Este dreptul sau si deciziile ii apartin!", a declarat Victor Ponta, pentru STIRIPESURSE.RO. Mihai…

- "Ce bucurii marunte au frustrații de la PNL... Ludovic cel mic anunța ca m-a demis din funcția de consilier onorific al premierului, funcție neremunerata, oricum... Pai, eu nu eram consilier la tine, ca sa ma demiți tu de pe undeva! Eu am fost consilierul Vioricai Dancila și mandatul mi-a incetat…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Bookmakerii ii dau lui Klaus Iohannis cote cuprinse intre 1,01 și 1,07, in timp ce Viorica Dancila are cote care variaza intre 7,50 și 10,00. Actualul sef al statului era favorit și inaintea primului tur, cand a primit din partea caselor de pariuri 1,20, in timp ce Dancila…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Dan Barna si-a recunoscut infrangerea in fața Vioricai Dancila, in lupta pentru turul doi al alegerilor prezidențiale. "Potrivit datelor pe care le avem in urma numaratorii paralele, nu am reusit sa intram in turul 2. Am sperat pana in ultimul moment,…

- Printre organizatiile locale care s-au revoltat impotrvia Vioricai Dancila se numara PSD Bacau si PSD Slobozia. Cosmin Necula, primarul PSD din Bacau, indeamna electoratul sa ia in considerare un candidat care urmareste interesele tarii si indruma spre Mircea Diaconu. "Duminica alegem…

- "Școala lui Dragnea....Adica: cine nu e de acord cu mine, cine nu face ce spun eu... este exclus din partid, supus oprobriului public, acuzat de tradare, infierat, desființat etc. Eu am avut o opinie. Un grup de colegi parlamentari au avut și ei o opinie. Care, oroare, nu a corespuns cu ,,parerea”…

- "Acum BLATUL POLITIC este evident pentru orice om cu mintea limpede: 1. PNL o baga pe Viorica Dancila in turul al doilea al Alegerilor Prezidentiale 2. PSD pleaca de la Guvern dupa 10 Noiembrie si sprijina Guvernul PNL Orban 3. In guvernare si in Romania nu se schimba nimic…

- Liviu Pleșoianu a anunțat, vineri, pe Facebook ca nu a intrunit numarul necesar de semnaturi pentru a candida la alegerile prezidențiale. Social-democratul a criticat decizia Congresului PSD și a "mai multor factori de decizie" din partid pentru susținerea Vioricai Dancila, in detrimentul sau, conform…